Президент США подписал соответствующий меморандум накануне.

Президент США Дональд Трамп распорядился помочь Италии в борьбе с коронавирусом "вопреки кампании по дезинформации" со стороны РФ и Китая. Соответствующий меморандум, как считает глава государства, продемонстрирует "лидерство США".

Президент США накануне, 9 апреля, собрал пресс-брифинг, в котором рассказал общественности о текущем положении дел в рамках сделки ОПЕК+ и ситуации по борьбе с коронавирусом в стране. Брифинг на следующий день был посвящен также поздравлениям общественности с наступающей католической Пасхой.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили мировую пандемию коронавируса и ситуацию с ценами на нефтяном рынке. Они обменялись мнениями относительно сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Видео: YouTube / The White House