Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Лидеры двух стран обсудили мировую пандемию коронавируса и ситуацию с ценами на нефтяном рынке. Они обменялись мнениями относительно сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран, - сказано в кремлёвском сообщении.
Также консультативные переговоры между российской и американской сторонами по нефтяной тематике будут продолжены.
Что касается пандемии коронавируса, то Путин и Трамп дали свою оценку мерам по борьбе с новой инфекцией.
Ранее Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти.
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