Путин провёл телефонный разговор с Трампом

Лидеры дали свою оценку мерам по борьбе с новой инфекцией.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран обсудили мировую пандемию коронавируса и ситуацию с ценами на нефтяном рынке. Они обменялись мнениями относительно сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран, - сказано в кремлёвском сообщении.

Также консультативные переговоры между российской и американской сторонами по нефтяной тематике будут продолжены.

Что касается пандемии коронавируса, то Путин и Трамп дали свою оценку мерам по борьбе с новой инфекцией.

Ранее Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти.