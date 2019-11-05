Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках в США

Он заявил, что это загадочное слово появилось в его Twitter не случайно.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках в Breeders" Cup в Калифорнии. Он заявил, что это загадочное слово (Covfefe) появилось в его Twitter два года назад не случайно, и оно якобы имеет глубокий смысл.

Известно, что лошадь назвали в честь знаменитой опечатки американского лидера. В мае 2017 года он написал: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив мысль. Твит провисел в ленте несколько часов, а затем был удален. Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Пост набрал более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч человек ретвитнули его.

После победы лошади Трамп написал: "Замечательно! Но откуда вы знаете, что это была ошибка? Может быть, это нечто с глубоким смыслом!". Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь.

Ранее в конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News