Политик ждет от мэра города решения принять помощь американских военных.

Дональд Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк. Об этом американский лидер написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик считает, что местные власти не справляются с протестными акциями и беспорядками.

Нью-Йорк вышел из-под контроля. Мэр города и губернатор штата обязаны остановить протест немедленно! Дональд Трамп, президент США

Лидер страны спросил у чиновников, когда они решатся на то, чтобы позвать федеральные войска на подмогу. Также 2 июня Трамп написал в социальных сетях о том, что мэр Куомо привел Нью-Йорк к хаосу. Он отверг предложение президента ввести на территорию города Национальную армию. На данный момент в Нью-Йорке идут столкновения между местными жителями и представителями закона. Они не заканчиваются даже после наступления комендантского часа. Некоторые демонстранты имеют при себе оружие.

На Манхэттене участники массовых беспорядков разграбили местные магазины.