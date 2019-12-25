Он ответил на призывы левых демократов сократить финансирование американской полиции.

Президент США Дональд Трамп призвал поощрить американских полицейских. Об этом он написал в своём Twitter. Глава государства считает, что финансирование правоохранительных органов должно быть увеличено.

Так Трамп ответил на призывы левых демократов сократить финансирование американской полиции. Он призвал помнить об этом, если граждане не хотят, чтобы совершалось насилие в отношении них и их семей.

Вот куда тянут социалисты Сонного Джо (Джо Байдена). Дональд Трамп, президент США

Он назвал себя полной противоположностью Байдену и призвал выделять из бюджета больше денег правоохранительным органам.

Ранее мы писали, что Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков.