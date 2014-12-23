Трамп: признание Гейтсом ошибки по изменениям климата означает победу в войне

По словам главы Белого дома, ему удалось выиграть "войну с обманом о климатических изменениях".

Признание экс-главой Microsoft Биллом Гейтсом ошибки по изменениям климата означает победу в войне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети X.

По словам главы Белого дома, ему удалось выиграть "войну с обманом о климатических изменениях". Он подчеркнул, что Гейтсу потребовалась смелость, чтобы признать свою ошибку.

Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. Дональд Трамп, президент США

Напомним, 29 октября Билл Гейтс заявил, что человечеству необходимо перенаправить ресурсы с борьбы с изменением климата на борьбу с голодом и опасными заболеваниями.

Фото: YouTube / The White House