Трамп назвал премьера Индии самым симпатичным парнем

Президент США Дональд Трамп назвал премьера Индии Нарендру Моди самым симпатичным парнем. Об этом он заявил на выступлении на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.
Глава Белого дома находится в турне по азиатским странам. Трамп подчеркнул, что испытывает огромное уважение и любовь к индийскому премьер-министру. Президент отметил то, как говорит и выглядит Моди на публике. По его словам, премьер Индии похож на человека, "которого вы хотели бы видеть своим отцом".
Я вам вот что скажу: премьер-министр Моди - самый симпатичный парень.
Дональд Трамп, президент США
Ранее мы сообщали, что Трамп и премьер Японии подписали соглашение о редкоземельных минералах.
Фото: YouTube / The White House
