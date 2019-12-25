Трамп назвал премьера Индии самым симпатичным парнем

По его словам, премьер Индии похож на человека, "которого вы хотели бы видеть своим отцом".

Президент США Дональд Трамп назвал премьера Индии Нарендру Моди самым симпатичным парнем. Об этом он заявил на выступлении на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.

Глава Белого дома находится в турне по азиатским странам. Трамп подчеркнул, что испытывает огромное уважение и любовь к индийскому премьер-министру. Президент отметил то, как говорит и выглядит Моди на публике. По его словам, премьер Индии похож на человека, "которого вы хотели бы видеть своим отцом".

Я вам вот что скажу: премьер-министр Моди - самый симпатичный парень.



Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House