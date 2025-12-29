Трамп признал, что РФ не обстреливала Запорожскую АЭС

Глава США уточнил, что объект остается в хорошем состоянии.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп по результатам своей рабочей встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенного в окрестностях Уэст-Палм-Бич штата Флорида признал факт того, что Россия не обстреливала территорию Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами в ходе совместной пресс-конференции. Лидер Белого дома уточнил, что в этом плане его коллега из Кремля "ведет себя хорошо".

Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что 28 декабря Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Москва и Киев договорились друг с другом о локальном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС. Режим тишины на объекте введен для ремонта линии электропередачи, которая ранее оказалась повреждена после нанесенного 16 декабря удара. ЗАЭС находится левом берегу реки Днепр, около города Энергодар. Уточняется, что речь идет о самой крупной по количество блоков и установленной мощности АЭС в европейском регионе. На станции шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

