Трамп: пришло время, чтобы Россия завершила конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для России "пришло время" завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Белого дома выразил надежду, что Турция будет участвовать в мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, боевые действия бессмысленны. Трамп также заявил, что Россия "потратила много денег на бомбы и ракеты", но не смогла взять под контроль большую часть Украины.

Думаю, настало время остановиться. Дональд Трамп, президент США

