Трамп пригласил Путина и Лукашенко в состав Совета мира по Газе

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко получили по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе. Сам совет, если верить инсайдам западных СМИ, американцы могут расширить и на другие проблемные точки, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что лидер MAGA, из корыстного интереса или геополитических соображений, пытается вовлечь в совет лидеров, которых на Западе еще недавно пытались изолировать на международной арене.

Что касается самого совета, то Трамп явно пытается выстраивать неформальные объединения во главе с самим собой, призванные заменить международные структуры в решении важнейших мировых проблем. Нужно ли нам ввязываться за свои деньги в блудняк, где у Трампа есть права вето, а у нас нет (в отличии даже от дисфункционального ООН) – вопрос открытый. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: YouTube / The White House

