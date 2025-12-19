Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение в школах РФ: мнение экспертов

Эта мера будет иметь значение ровно настолько, насколько эти оценки смогут определить судьбу ученика, прославившегося дикими выходками.

Минпросвещения планирует с 1 сентября вернуть оценки за поведение для учащихся с 1 по 11 класс. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", эта мера будет иметь значение ровно настолько, насколько эти оценки смогут определить судьбу ученика, прославившегося дикими выходками. На сегодня это влияние очень невелико, поскольку до девятого класса "дотащат" всех с гарантией, а при поступлении в вуз пока нет никакой нормативной базы, которая учитывала бы оценки за поведение.

Как полагают телеграмеры, такую базу нужно создать, чтобы бонусы к баллам ЕГЭ за хорошие и отличные оценки по поведению, и штрафы за неудовлетворительные, а тем более с последствиями типа травм и материального ущерба, давали всей затее ощутимый вес.

И это заставит уже родителей более внимательно смотреть за поведением своего ребенка – куда-то поступить хочется большинству. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали роспуск парламента в Японии.

Фото: Piter.TV