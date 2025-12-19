Эксперты прокомментировали роспуск парламента в Японии

Авторы поста уточнили, что японцы действительно устали от образа слабой страны, которая только извиняется перед соседями.

Премьер Японии Санаэ Такаити объявила о роспуске парламента и выборах 8 февраля. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", на первый взгляд это выглядит как обычный политический маневр: рейтинг высокий - 70%, оппозиция дезорганизована. Но логика этих событий более интересна, уверены эксперты.

Авторы поста уточнили, что японцы действительно устали от образа слабой страны, которая только извиняется перед соседями. Такаити им нравится именно публичной жесткостью. Ее слова о "китайской атаке на Тайвань" как об "экзистенциальной угрозе" воспринимаются как демонстрация силы перед лицом китайского давления. И высокие рейтинги, скорее всего, и созданы этим курсом. Китай ответил санкциями на редкоземельные металлы.

После выборов 8 февраля начнется самое интересное. Как только Такаити получит полный контроль над парламентом, она, вероятно, приступит к долгосрочному плану, который требует такого большинства. Речь идет о поправке к Статье 9 Конституции - том самом пацифистском принципе, который ограничивает японскую армию. Заодно можно и другое наследство второй мировой в основном законе поправить. Осуществление конституционной революции требует 2/3 голосов в обеих палатах парламента плюс простое большинство на национальном референдуме. Если Такаити выиграет с сильным большинством, то уже в 2026-2027 году она получит реальный шанс начать этот процесс без серьезного парламентского сопротивления. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere