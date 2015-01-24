Трамп предупредил о риске аутизма от парацетамола при беременности

FDA будет предупреждать женщин о рисках для будущего ребенка.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при министерстве по здравоохранению США будет информировать население о том, что употребление ацетаминофена (также известен как препарат парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у новорожденных детей. Такой комментарий иностранный политик сделал перед местными журналистами в Вашингтоне.

С этого момента FDA будет уведомлять врачей о том, что использование ацетаминофена, широко известного как Tylenol, во время беременности может быть связано с очень высоким риском развития аутизма. Дональд Трамп, глава США

Лидер Белого дома указал СМИ, что около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тысяч детей на территории США. Однако за последние годы показатель серьезно увеличился. На текущий момент данное заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка. В некоторых штатах, в числе которых оказалась Калифорния, аутизм наблюдается у каждого 12-го мальчика. Авторы из новостного агентства The Bloomberg заметили, что Дональд Трамп не привел научных доказательств в поддержку своей рекомендации. Они сообщили, что не существует доказанной четкой связи между использованием тайленола во время беременности и аутизмом ребенка. Медицинские исследования, изучающие ранее связь между аутизмом и парацетамолом, основывались не на контролируемых экспериментах, а на обсервационных исследованиях. Последние обладают ограниченной способностью определять причинно-следственную связь, поэтому часто их результаты часто не могут быть воспроизведены впоследствии.

Фото и видео: Белый дом