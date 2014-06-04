Трамп назвал возможных покупателей TikTok

Глава СШа раскрыл ряд имен бизнесменов, претендующих на приобретение доли китайской соцсети в США.

Ряд американских бизнесменов, в том числе медиамагнат Руперт Мердок, его сын Лахленд, основатель компании Dell Technologies Майкл Делл, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон могут стать покупателями социальной сети TikTok в США. Соответствующее заявление сделал президент-республиканец Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Fox News. Ведущие программы задали политику вопрос о будущей продаже соцсети инвесторам. По мнению лидера страны, в списке есть те люди, которые справятся с поставленными задачами, так как являются патриотами.

Это очень известные люди. Ларри Эллисон - один из них, он участвует... Майкл Делл тоже принимает участие... Лахленд Мердок... Руперт, вероятно, будут в группе. Дональд Трамп, глава США

В воскресенье, 21 сентября, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла в эфире телеканала Fox New о том, что вашингтонская администрация полагает, что деловая сделка по американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни. Напомним, что закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента-демократа Джо Байдена. Крайним сроком выполнения документа считалось 19 января 2025 года. После торжественной инаугурации Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз. В последний раз срок был указан на 16 декабря 2025 года.

