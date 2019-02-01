Суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей

Причиной стало неисполнение предписаний Роскомнадзора.

Таганский районный суд в Москве оштрафовал социальную сеть TikTok на четыре миллиона рублей. Причиной такого решения стало неисполнение компанией ТикТок Пте. Лтд. (TikTok Pte.Ltd) предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Рсокомнадзора). Речь идет об административном правонарушении по статье 19.7.10-4 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа. пресс-служба суда

Боксёру и звезде Tik Tok из Петербурга "проломили" голову во время матча.

Фото и видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы