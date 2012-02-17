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Боксёру и звезде Tik Tok из Петербурга "проломили" голову во время матча
Сегодня, 16:29
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Боксёру и звезде Tik Tok из Петербурга "проломили" голову во время матча

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Боксёр также известен как блогер, ему 21 год.

Обычные соревнования по боксу: петербургский спортсмен получил перелом носа и ушиб головы во время матча. Как пишет 78.ru, медики также диагностировали у Степана Павлова открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом медиальной стенки левой орбиты и перелом костей носа. 

Отмечается, что боксёр Степан Павлов считается местной легендой единоборств. Он активно ведёт страничку в Tik Tok, где публикует юмористические ролики. Его смотря более 30,5 тысяч подписчиков.

Ранее Piter.TV сообщал, что дзюдоистка Тамара Лищенко из Петербурга стала новой чемпионкой России.

Фото: pxhere

Теги: блогер, боксер, драка на конюшенной улице
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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