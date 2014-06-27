Дзюдоистка Тамара Лищенко из Петербурга стала новой чемпионкой России

Воспитанница "Клуба Дзюдо Турбостроитель" взяла золото в категории до 70 кг.

Воспитанница "Клуба Дзюдо Турбостроитель" Тамара Лищенко стала новой чемпионкой России в категории до 70 килограммов.

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, для Петербурга это третье золото чемпионата страны. Кроме того, на соревнованиях были и другие победители из Северной столицы: серебряным призёром стал Ихван Эдилсултанов, а бронзу взял дзюдоист Егор Андони в категории до 90 килограммов.

Ранее Piter.TV сообщал, что дзюдоист из Петербурга завоевал "бронзу" на турнире в Абу-Даби.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"