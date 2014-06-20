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Дзюдоист из Петербурга завоевал "бронзу" на турнире в Абу-Даби
Сегодня, 12:58
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Дзюдоист из Петербурга завоевал "бронзу" на турнире в Абу-Даби

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Арман Адамян выступал в категории до 100 килограммов.

Петербургский спортсмен Арман Адамян из клуба "Дзюдо Турбостроитель" завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Адамян выступал в категории до 100 килограммов и в поединке за третье место одержал победу над американским дзюдоистом Натаниэлем Кивом.

Наш атлет в "малом финале" одолел американского дзюдоиста Натаниэля Кива. Поздравляю!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Мемориал Николая Панина-Коломенкина" прошли в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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