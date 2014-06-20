Дзюдоист из Петербурга завоевал "бронзу" на турнире в Абу-Даби

Петербургский спортсмен Арман Адамян из клуба "Дзюдо Турбостроитель" завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Абу-Даби. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Адамян выступал в категории до 100 килограммов и в поединке за третье место одержал победу над американским дзюдоистом Натаниэлем Кивом.
Наш атлет в "малом финале" одолел американского дзюдоиста Натаниэля Кива. Поздравляю!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Мемориал Николая Панина-Коломенкина" прошли в Петербурге.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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