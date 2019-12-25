Всероссийские соревнования по фигурному катанию "Мемориал Николая Панина-Коломенкина" стартуют в Петербурге

2 и 3 октября выступают юниоры. Вход для зрителей свободный.

В Петербурге стартуют всероссийские соревнования по фигурному катанию "Мемориал Николая Панина-Коломенкина", которые продлятся до 5 октября. Мероприятие состоится в Академии фигурного катания.

Среди участников можно отменить таких знаменитых фигуристов, как Анастасия Мишина и Александр Галлямов; Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; Владислав Дикиджи; Глеб Лутфуллин; Артур Даниелян; Анна Фролова и многих других выдающихся спортсменов.

2 и 3 октября выступают юниоры. Вход для зрителей свободный. 4 и 5 октября зрителям предстоит увидеть выступления мастеров спорта. Билеты на эти дни необходимо приобретать заранее. Гостей ждут приятные сюрпризы: спортсмены представят свои новые программы после контрольных прокатов, а также организуют красочное шоу и показательные выступления.

Фото: unsplash (Natalya Karpeka) (носит иллюстративный характер)