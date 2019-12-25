Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
По словам американского лидера, Европа отличается от самой себя десятилетней давности. Он подчеркнул, что европейцы должны взяться за дело и не пускать нелегальным мигрантов.
Иначе прежней Европы уже не будет.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае.
Фото: YouTube / The White House
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