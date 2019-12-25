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Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе
Сегодня, 15:50
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Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе

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По его словам, Европа отличается от самой себя десятилетней давности.

Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

По словам американского лидера, Европа отличается от самой себя десятилетней давности. Он подчеркнул, что европейцы должны взяться за дело и не пускать нелегальным мигрантов.

Иначе прежней Европы уже не будет.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Песков не исключил, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, европа, нелегальная миграция, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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