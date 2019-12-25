Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%: мнение экспертов

Сдавать назад ни Вашингтон, ни Пекин не собираются.

Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%. Предыдущий размер пошлин (125%) просуществовал менее суток. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", очевидно, что сдавать назад ни Вашингтон, ни Пекин не собираются. При этом даже 125% - уже абсолютно заградительная цифра для всего, кроме каких-нибудь совершенно копеечных товаров, уверены телеграмеры.

Поднятие пошлин еще на 20% не несет какого-либо экономического смысла, это уже чистое шоу, считают эксперты.

Не удивимся, если за несколько недель США и Китай, продолжая свою игру в "кто больше?", дойдут до четырехзначных цифр (и тогда даже торговле дешевым пластиком с aliexpress конец). Однако конкретная цифра уже не имеет значения. А вот смогут ли стороны реально договориться и прийти к какому-то компромиссу и сколько времени потребуется на такие договоренности – это по прежнему ключевой вопрос, который волнует бизнес в США, Китае, да и во всем мире. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ВМС США отправятся в Панаму.

Фото: YouTube / Sky News