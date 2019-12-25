ВМС США отправятся в Панаму: мнение экспертов

В то же время в самой Панаме сообщили о начале расследования деятельности гонконгской компании Panama Ports Company, владеющей портами на обеих сторонах канала.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВМС США отправятся в Панаму для обеспечения безопасности ее знаменитого канала. В то же время в самой Панаме сообщили о начале расследования деятельности гонконгской компании Panama Ports Company, владеющей портами на обеих сторонах канала. Появятся ли корабли США в канале в лучших традициях колониальных времен или нет, неизвестно, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Хегсет ранее говорил о достижении соглашения о бесплатном проходе ВМС США через канал, позднее опровергнутых панамскими властями. Однако попытка нажима бесспорна, как и отступление местных властей, которые усиливают давление на китайцев для ускорения продажи ключевого пакета акций портов на канале, считют эксперты.

Panama Ports Company скорее всего лишится доли в бизнесе и военных интервенций не понадобится. Китай вряд ли способен этому помешать – он далеко и не готов бороться за актив так, как это делают США. Пока что он ограничивается лишь словесными протестами и апелляцией к тому, что Панама сама должна решать судьбу бизнес-проектов на своей территории. Однако кейс вытеснения компании из Панамы – плохая история для КНР, которая активно вкладывается в инфраструктуру по всему миру. Как и новые пошлины США, это удар по стратегии Поднебесной по мирной экономической экспансии, а значит, и по планам развития самой страны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью гендиректора Национальной Медиа Группы.

Фото: Unsplash (Alex Pagliuca)