Эксперты прокомментировали интервью гендиректора Национальной Медиа Группы

Медиасреда, по словам Балановой, формирует нравственное и ценностное поле человека и играет важную роль в сегодняшней геополитике.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова заявила в интервью РБК, что "Интернета от телевидения отдельно быть не может". На высказывание обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как отметила госпожа Баланова, "сегодня существует единая гибридная медиасреда, конечно, с разным миксом потребления, где телевидение остается массовой несущей частотой". Эта же, медиасреда, по словам Балановой, формирует нравственное и ценностное поле человека и играет важную роль в сегодняшней геополитике. С последним эксперт полностью согласились.

Из другого, что выделили в интервью руководителя крупнейшего по доле телевизионного холдинга России, это то, что современный медиахолдинг должен уметь системно монетизировать контент и производить то, что будет пользоваться массовым спросом и на ТВ, и в Интернете. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании "антидроновой стены".

Фото: Пресс-служба IBS