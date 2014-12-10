ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании "антидроновой стены"

Такой комплекс должен, во-первых, упростить заблаговременное обнаружение дронов, во-вторых, участвовать в их активном подавлении с помощью помех.

Проект "антидроновой стены" стран Прибалтики при поддержке Норвегии, Финляндии и Польши, не нашел поддержки в ЕС. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", стена, конечно, предполагалась не физическая – это должна была быть полоса вдоль границы, в которой размещались бы многочисленные системы обнаружения, и, при необходимости, радиоэлектронной борьбы.

Такой комплекс должен, во-первых, упростить заблаговременное обнаружение дронов, во-вторых, участвовать в их активном подавлении с помощью помех. Система не самая дорогая – 12 миллионов евро если ограничиться только обнаружением, уверены телеграмеры.

Прибалты, конечно, огорчены. Премьер-министр Литвы Науседа даже посетовал, что "то, что причиняет Литве боль, не важно для Европы". Планируют строить за государственные средства и еще раз попытаться подать заявку на финансирование. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что страны ЕС переплатили €544 млрд за энергоресурсы.

Фото: Pxhere