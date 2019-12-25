Вместе с инфляцией, которая за три года составила 19,2%, общие потери экономики Евросоюза превысили €1,3 трлн.

Страны ЕС в 2022-2024 годах переплатили €544 млрд за энергоресурсы, следует из анализа "Ведомостей" статистики Евростата. Вместе с инфляцией, которая за три года составила 19,2%, общие потери экономики Евросоюза превысили €1,3 трлн. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен называла потери ЕС платой за свободу от зависимости от России, но, последовав за США, европейцы лишились основы конкурентностности своей экономики, уверены эксперты.

ЕС выложил из кармана сумму, превышающую его актуальные траты на поддержку Украины (€134 млрд) + планируемые расходы на некоторые общеевропейские проекты, типа развития ИИ (€50 млрд от ЕС + 150 млрд от инвесторов).

И теперь, когда в США "сменился шериф", ЕС вдогонку получил еще и войну пошлин, к началу которой он подошел ослабленным. Учитывая, что ума и субъектности в Брюсселе за эти годы не прибавилось, то следует ждать дальнейшего экономического ослабления ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали протесты против законопроекта об иностранных лоббистах в Словакии.

Фото: Pxhere