Его обсуждение состоится 9 апреля в парламенте – организатором выступила общественная организация "Мир Украине".

В Словакии протестуют против законопроекта об иностранных лоббистах, которые его противники клеймят аналогом российского закона об иноагентах. Его обсуждение состоится 9 апреля в парламенте – организатором выступила общественная организация "Мир Украине". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что, как и в случае с Грузией, где ЕС яростно протестовал против подобного закона, Брюссель грозит последствиями и сейчас.

А то, что подобный закон в той же Франции приняли в прошлом году, смущать никого не должно – что дозволено западноевропейскому Юпитеру, то не дозволено восточноевропейскому быку. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят 1 мая. Это настоящий логистический прорыв для республики, которая вот уже 30 лет не имела никакого авиасообщения.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters