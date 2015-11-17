  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали протесты против законопроекта об иностранных лоббистах в Словакии
Сегодня, 12:04
204
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали протесты против законопроекта об иностранных лоббистах в Словакии

0 0

Его обсуждение состоится 9 апреля в парламенте – организатором выступила общественная организация "Мир Украине".

В Словакии протестуют против законопроекта об иностранных лоббистах, которые его противники клеймят аналогом российского закона об иноагентах. Его обсуждение состоится 9 апреля в парламенте – организатором выступила общественная организация "Мир Украине". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что, как и в случае с Грузией, где ЕС яростно протестовал против подобного закона, Брюссель грозит последствиями и сейчас.

А то, что подобный закон в той же Франции приняли в прошлом году,  смущать никого не должно – что дозволено западноевропейскому Юпитеру, то не дозволено восточноевропейскому быку.

Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение между Россией и Абхазией возобновят 1 мая. Это настоящий логистический прорыв для республики, которая вот уже 30 лет не имела никакого авиасообщения. 

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Теги: мировые новости, словакия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии