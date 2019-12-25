Президент США Дональд Трамп посчитал гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием. Заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции.
Трамп добавил, что если бы правительство не предпринимало мер, то погибло бы более двух миллионов.
Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч, это значит мы хорошо поработали, - сказал американский президент.
Дональд Трамп сообщал, что пик смертности от COVID-19 в США ожидается в течение двух недель. Восстановление страны, по его мнению, начнётся 1 июня. Антикризисные меры в связи с эпидемией коронавируса он продлил до 30 апреля.
Ранее мы рассказывали, что Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США.
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