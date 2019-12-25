Он добавил, что если бы правительство не предпринимало мер, то погибло бы более двух миллионов.

Президент США Дональд Трамп посчитал гибель 200 тысяч американцев от вируса "хорошим" сценарием. Заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции.

Трамп добавил, что если бы правительство не предпринимало мер, то погибло бы более двух миллионов.

Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч, это значит мы хорошо поработали, - сказал американский президент.

Дональд Трамп сообщал, что пик смертности от COVID-19 в США ожидается в течение двух недель. Восстановление страны, по его мнению, начнётся 1 июня. Антикризисные меры в связи с эпидемией коронавируса он продлил до 30 апреля.

Ранее мы рассказывали, что Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США.