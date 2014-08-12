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Трамп пообещал закончить "войны за рубежом" в случае победы на выборах

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Экс-глава США сделал предвыборные обещания жителям страны.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, дал обещание закончить "войны за рубежом" в том случае, если победит. Трансляция мероприятия была организована на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом <...>. Мы объединяем усилия, чтобы победить коррупцию в правительстве, восстановить свободу слова.

Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп назвал выстраивание хороших отношений с РФ правильным подходом.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, президентские выборы, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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