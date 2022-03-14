Экс-глава США призвал сохранить контакты между Вашингтоном и Москвой.

Бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, сообщил о том, что выстраивание хороших отношений с Россией - это правильный подход для администрации страны. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Ладить с Россией - это хорошо, а не плохо. Это умно. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на пятое ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий лидер Белого дома Джо Байден, однако после провального выступления иностранного политика на июньских телевизионных дебатах с оппонентом от республиканской партии Дональдом Трампом, глава страны принял решение выйти из гонки. Далее Джо Байден поддержал выдвижение действующего вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили своим кандидатом.

Трамп: Харрис не производит впечатление лидера США.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump