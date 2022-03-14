Трамп: Харрис не производит впечатление лидера США

Экс-лидер Белого дома не считает, что его оппонентка на выборах сможет договариваться с мировыми лидерами.

Действующий вице-президент США, кандидат на высший государственный пост на предстоящих ноябрьских выборах Камала Харрис "не производит впечатление лидера", поэтому не в состоянии вести диалог с главами таких государств, как Китай или Северная Корея. Такой информацией поделился бывший американский президент и действующий кандидат от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Висконсин.

Когда мы сидели вместе, она не произвела на меня впечатление лидера. Я не представляю ситуацию, при которой она вела бы переговоры с председателем КНДР Си Цзиньпином или лидером КНДР Ким Чен Ыном – как это делали мы. Дональд Трамп, экс-глава США

Иностранный политик выразил уверенность, что выборы главы государства станут "самым важным событием" в истории страны.

Трамп заявил, что США остались без боеприпасов из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump