Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

Глава Белого дома выступил с видеообращением из Овального кабинета.

Дональд Трамп пообещал, что виновных в беспорядках в Капитолии привлекут к ответственности. Об этом американский политик сообщил в Twitter-аккаунте администрации США. Ролик записан в Овальном кабинете Белого дома и выпущен одновременно с тем, как Палата представителей вынесла республиканцу импичмент.

Те, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности...Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в Вашингтоне состоялась церемония подписания статьи об импичменте в отношении Дональда Трампа. Демократы хотят отстранить политика от власти. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти.

Видео: Twitter / The White House