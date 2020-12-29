  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:11
122
lesjasap
Код вставки плеера

Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

0 0

Глава Белого дома выступил с видеообращением из Овального кабинета.

Дональд Трамп пообещал, что виновных в беспорядках в Капитолии привлекут к ответственности. Об  этом американский политик сообщил в Twitter-аккаунте администрации США. Ролик записан в Овальном кабинете Белого дома и выпущен одновременно с тем, как Палата представителей вынесла республиканцу импичмент.

Те, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности...Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов

Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в Вашингтоне состоялась церемония подписания статьи об импичменте  в отношении Дональда Трампа. Демократы хотят отстранить политика от власти. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти.

Видео: Twitter / The White House

 

Теги: дональд трамп, капитолий, массовые беспорядки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии