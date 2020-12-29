Трамп пообещал, что виновных в беспорядках привлекут к ответственности

Дональд Трамп пообещал, что виновных в беспорядках в Капитолии привлекут к ответственности. Об этом американский политик сообщил в Twitter-аккаунте администрации США. Ролик записан в Овальном кабинете Белого дома и выпущен одновременно с тем, как Палата представителей вынесла республиканцу импичмент.
Те, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности...Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка - страна законов
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что в Вашингтоне состоялась церемония подписания статьи об импичменте в отношении Дональда Трампа. Демократы хотят отстранить политика от власти. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти.
Видео: Twitter / The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все