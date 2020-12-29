Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Трампа от власти

Нижняя палата Конгресса одобрила применение 25-ой поправки для передачи полномочий от Трампа к Пенсу.

Конгрессмены США призвали вице-президента отстранить Дональда Трампа от власти. Они считают, что Майкл Пенс должен воспользоваться 25-ой поправкой к Конституции и переложить на себя полномочия главы государства. За соответствующую инициативу проголосовали 223 человека, из которых только один является республиканцем. Против проекта высказались 205 республиканцев. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты местного законодательного органа.

Демократ от штата Калифорния Нэнси Пелоси ранее неоднократно призывала Майка Пенса отреагировать на решение Конгресса. Она заявила, что вице-премьер должен ответить в течение 24 часов после принятия резолюции. Однако чиновник заявил о своем отказе от применения 25-ой поправки еще до начала голосования по данной инициативе в Конгрессе.

Напомним, что резолюции Палаты представителей и Сената должны приниматься в Конгрессе США отдельно. Они носят только рекомендательный характер, а не юридический. Исполнительная власть вправе игнорировать принятые документы.

Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке к Конституции.

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