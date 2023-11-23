Трамп пообещал быстро урегулировать конфликт на Украине после победы на выборах

Экс-глава США

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на ноябрьских выборах быстро урегулирует региональный конфликт на Украине еще до момента своей инаугурации в должность главы государства. Такой информацией политик высказал перед сторонниками в ходе выступления в Северной Каролине.

Я добьюсь урегулирования ужасного конфликта между Россией и Украиной. Мы быстро все уладим. Я сделаю это как избранный президент до инаугурации. Дональд Трамп, экс-глава США

Член Республиканской партии также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за работы действующей администрации президента США Джо Байдена. Ранее, 19 июля Дональд Трамп созвонился с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, охарактеризовав впоследствии телефонный разговор как "очень хороший"

Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем".

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump