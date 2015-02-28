Трамп: Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем"

Экс-глава США оценил отказ президента США баллотироваться на новый срок.

Бывший американский президент Дональд Трамп, член Республиканской партии США считает, что руководство Демократической партии заставило действующего лидера Белого дома Джо Байдена выйти из предвыборной гонки "недемократическим путем". Такое мнение политик высказал перед сторонниками в ходе выступления в Северной Каролине.

На самом деле произошло то, что лидеры Демократической партии сделали очень недемократический шаг, боссы сказали: либо ты уходишь, либо мы отстраним тебя, используя 25-ю поправку к конституции. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что согласно 25-й поправке к Конституции США вице-президент страны занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения должностных полномочий президента или его недееспособности. Данная поправка определяет порядок установления временной недееспособности главы страны.

Трамп назвал Харрис некомпетентной и сумасшедшей, способной разрушить страну.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump