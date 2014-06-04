Трамп назвал Харрис некомпетентной и сумасшедшей, способной разрушить страну

Экс-глава США оценил качества вице-президента страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал Камалу Харрис некомпетентным и сумасшедшим вице-президентом в стране. Член Республиканской партии, кандидат на место в белом доме на ноябрьских выборах главы государства указал на то, что его политическая оппонентка стояла за каждым провалом действующего главы США Джо Байдена. Такое мнение политик высказал перед сторонниками в ходе выступления в Северной Каролине.

За 3,5 года Камала Харрис была <...> движущей силой каждой катастрофы Байдена. Она радикальная левая сумасшедшая, которая уничтожит нашу страну, если ей когда-нибудь представится шанс прийти к власти. Дональд Трамп, экс-глава США

Президентские выборы в США запланированы 5 ноября. Ранее предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Джо Байден, кандидатуру которого члены движения должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго штата Иллинойс, намеченном на период с 19 по 22 августа.

Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump