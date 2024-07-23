Трамп объяснил, почему выбрал сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты

Политик указал на "химию" со своим вице-президентом.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в интервью местному телеканалу Fox News о том, как выбрал сенатора Джей-Ди Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США. Политик, член Республиканской партии заметил, что такое решение принято из-за "хорошей химии" между коллегами. Таким образом гость программы ответил на вопрос ведущего о том, почему сделал выбор в пользу Вэнса.

Изначально Джей-Ди был не за меня, но он меня не знал. А потом, когда мы узнали друг друга, я понравился ему, возможно, больше, чем кому-либо... Между нами просто автоматически случилась химия. Донпльд Трамп, экс-глава США

Напомним, что на недавнем съезде Республиканской партии экс-лидер США и кандидат на пост главы государства на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональд Трамп объявил, что предложил Вэнсу занять должность вице-президента в случае своего возвращения на руководящую должность в админстрации Белого до ма. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.

Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него.

Фото и видео: FOX News