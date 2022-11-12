Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Экс-глава США прокомментировал работу Секретной службы США.

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп в эфире местного телеканала Fox News заявил о том, что он готов рассекретить материалы расследования покушения на него в том случае, если политик вернется в Белый дом в результате грядущих президентских выборов. Ведущий шоу напомнил гостю о том, что в случае его переизбрания тот может рассекретить материалы уголовного дела. Он спросил бывшего президента о том, пойдет ли он на такой шаг, если одержит победу в ноябре 2024 года.

Да, конечно. Здесь ничего не следует скрывать. Дональд Трамп, экс-глава США

Член Республиканской партии добавил, что многие детали покушения на него уже известны следователям, однако некоторые из этих подробностей "нехорошие". Бывший президент США задался вопросами о том, как стрелявший в него человек мог попасть на крышу, а также о том, почему о подозрительной личности не сообщили соответствующим службам.

Трамп рассказал о ране, полученной во время покушения.

Фото и видео: FOX News