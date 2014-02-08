Трамп полагает, что заключит с КНР сделку в течение трех-четырех недель

Глава США указал на готовность Пекина обсуждать торговые отношения с Вашингтоном.

Американская администрация в Вашингтоне в течение трех или четырех недель, возможно, смогут решить спорные торговые вопросы с Китаем. Соответствующее заявление местным журналистам сделал президент-республиканец Дональд Трамп, отвечая на вопросы СМИ в ходе прибытия в Белый дом итальянского премьер-министра Джорджы Мелони. Иностранный политик добавил, что руководство из Пекина сейчас контактирует с властями из США по проблеме таможенных пошлин. Спикер напомнил о вероятных контрмерах для КНР.

Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели. Я не хочу, чтобы они были выше. В какой-то момент достигается такой уровень, что люди перестанут покупать. Может быть, я не стану поднимать, может быть даже до их уровня или меньше. Потому что хочу, чтобы люди покупали. Дональд Трамп, глава США

Относительно переговоров с торговыми партнерами США по вопросам торговли и пошлин, Дональд Трамп отметил, что не склонен спешить с принятием решения. Он пояснил, что у страны "полно времени", хотя многие эксперты рекомендуют сделать это в ускоренном темпе. Глава государства подчеркнул, что даже если с Китаем или с другой страной не удастся выработать двустороннее соглашение, то для Вашингтона в этом сценарии нет ничего страшного.

Трамп продлил на год запрет на прием в портах США судов из РФ.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News