Трамп продлил на год запрет на прием в портах США судов из РФ

Запрет касается всех судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Москвой.

Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из РФ. Об этом сообщается в документе, размещенном в Федеральном реестре США

В тексте документа отмечается, что запрет касается всех судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Москвой. Также сообщается, что "политика и действия правительства РФ продолжают создавать чрезвычайную ситуацию национального масштаба". Речь идет о якобы "причинении ущерба международным отношениям США или создания такой угрозы".

Ранее Трамп допустил, что сбор таможенных пошлин приведет к отмене подоходного налога.

Фото: YouTube / The White House