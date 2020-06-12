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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

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Документ запрещает финансирование подпадающих под санкции, а членам их семей откажут во въезде в США.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных. Об этом сообщают РИА новости. 

Согласно документу, любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать или судить любого США расценивается, как угрозу национальной безопасности. Любой участник расследования попадает под санкции. Любому причастному заблокируют активы и запретят въезд в США.

Таким образом президент США объявил чрезвычайную ситуацию.

Ранее мы сообщали о том, что Вашингтон обвинил Международный уголовный суд в коррупции.

Видео:ABC News/YouTube

Теги: мировые новости, общество, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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