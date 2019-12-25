Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Белоруссия Александра Лукашенко за помилование осужденных в его стране. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что по итогам последних переговоров американской делегации с Лукашенко, прошедших в Минске, были помилованы 250 осужденных. По его словам, общее число заключенных, которых освободил белорусский лидер, превысило 500 человек с мая 2025 года.

Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!



Дональд Трамп, президент США

