Трамп зациклен на мести членам республиканской партии.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться к активному участию в политической жизни и возобновить общение с журналистами в ближайшее время. Об этом пишет Associated Press.

Неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ. цитата из материала Associated Press

Издание отмечает, что Трамп зациклен на мести членам республиканской партии, которые поддержали его импичмент в сенате или сопротивлялись его деятельности по оспариванию результатов ноябрьских выборов президента.

Ранее Меланья Трамп анонсировала создание своей организации.

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