Бывший президент США Дональд Трамп планирует вернуться к активному участию в политической жизни и возобновить общение с журналистами в ближайшее время. Об этом пишет Associated Press.
Неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ.
цитата из материала Associated Press
Издание отмечает, что Трамп зациклен на мести членам республиканской партии, которые поддержали его импичмент в сенате или сопротивлялись его деятельности по оспариванию результатов ноябрьских выборов президента.
Ранее Меланья Трамп анонсировала создание своей организации.
Фото: pixabay.com
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