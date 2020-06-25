Трамп планирует подписать указ о защите памятников до конца недели

Документ соберет вместе все аспекты вандализма.

Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ о защите памятников до конца недели. Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной итогам переговором с президентом Польши.

У нас уже есть закон о защите памятников...но, думаю, мы должны собрать все различные аспекты вместе...Сейчас они смотрят на статуи Иисуса Христа, Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, этого не произойдет! Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в соответствии с американскими законами ФБР ведет расследования в отношении людей, занимавшихся вандализмом во время акций протеста в стране. За надписи на скульптурах и их самовольный снос предусмотрено наказание до десяти лет тюрьмы.

Трамп пригрозил протестующим тюремными сроками за порчу памятников в США.

Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News