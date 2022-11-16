Трамп "передвинул" границу Польши вглубь Украины

Экс-лидер Белого дома прокомментировал инцидент с двумя убитыми в Польше.

Бывший американский президент Дональд Трамп "передвинул" государственную границу Польши вглубь Украины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Экс-лидер Белого дома допустил оплошность, говоря о недавнем инциденте с упавшими на территории Польши ракетами, обломки которых убили двух мирных граждан. Он пояснил своим сторонникам, что, вероятно, ракеты прилетела из России, а боеприпас упал в "50 милях" от границы с Украиной. На самом деле он имел в виду населенный пункт Пшеводув, находящийся в 6,5 километра от госграницы.

Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что на острове Бали в Индонезии на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") президент Джо Байден заявил, что предварительные данные указывают на то, что ракета, упавшая в Польшу, вероятно, прилетела не из России.

Трамп заявил, что намерен восстановить энергетическую независимость США.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

