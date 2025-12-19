Трамп ожидает визит Си Цзиньпина в США в конце года

Глава США поделился графиком поездок и встреч с китайским председателем.

Американский президент-респбликанец Дональд Трамп заявил, что ожидает официальный рабочий визит председателя КНР Си Цзиньпина на территорию США в конце 2026 года. Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга на борту номер один Air Force One сделал иностранный лидер из Белого дома. Политик провел беседу со СМИ во время возвращения из швейцарского города Давоса, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме. Он уточнил, что лично планирует посетить Пекин в апреле текущего года.

А он приедет к концу года. Я с нетерпением жду возможности увидеться с председателем Си. Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее Дональд Трамп сообщил в октябре 2025 года по итогам телефонного разговора с китайским коллегой Си Цзиньпином, что принял его приглашение посетить КНР весной. После рабочей поездки главы США в Пекин состоится государственный визит китайского лидера в США. Местный министр по финансам Скотт Бессент ранее предположил, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году.

Фото и видео: Белый дом