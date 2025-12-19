Глава США рассказал о том, что введен против Франции 200% пошлины на шампанское и вино.

Американский президент-республмканец Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон никому не нужен. ТАким образом глава государства прокомментировал отказ европейского политического лидера присоединиться к "Совету мира" по поводу будущего Сектора Газы. Ранее иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на близкий к лидеру Елисейского дворца источник отметили, что Париж намерен отклонить приглашение Вашингтона.

Он так сказал? Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис... Я введу 200% пошлины на французские вина и шампанское, и Макрон присоединится к "Совету мира". Дональд Трамп, глава США

Позже политик выразил сомнение в том, что французский президент действительно говорил такие слова. В американской администрации заметили, что будут готовы ввести 200 процентные пошлины на французское вино и шампанское, после чего Эммануэль Макрон все же стать участью инициативы "Совет мира" по Газе.

Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе.

