Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

В Кремле рассказали о том, что проект США находится на стадии изучения.

Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Сектору Газа. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС", что сейчас руководство из Кремля изучает полученную инициативу от Вашингтона. Такой документ поступил в Москву по дипломатическим каналам.

В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, с тем чтобы прояснить все нюансы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю.

