  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:40
150
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков согласен с тем, что Трамп, решив вопрос Гренландии, войдет в историю

0 0

В Кремле оценили стремление Вашингтона получить контроль над датским островом.

В Кремле согласны с тем, что американский президент-республиканец Дональд Трамп, решив вопрос принадлежности Гренландии, войдет в мировую историю. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Чиновник заметил в комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости", что Москве в данной ситуации сложно не согласиться к мнением ряда международных аналитиков.

Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия считает Гренландию территорией Дании.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гренландия, дания, дмитрий песков, дональд трамп, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии