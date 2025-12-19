В Кремле оценили стремление Вашингтона получить контроль над датским островом.

В Кремле согласны с тем, что американский президент-республиканец Дональд Трамп, решив вопрос принадлежности Гренландии, войдет в мировую историю. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 19 января сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил в комментарии журналистам новостного агентства "РИА Новости", что Москве в данной ситуации сложно не согласиться к мнением ряда международных аналитиков.

Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Россия считает Гренландию территорией Дании.

