Он выразил благодарность своим сторонникам.

Президент США Дональд Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после выздоровления от COVID-19. Об этом он рассказал во время митинга своих сторонников во Флориде.

Twitter транслировал выступление главы государства.

Как здорово снова приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании. Дональд Трамп, президент США

Он выразил благодарность своим сторонникам за поддержку в президентской гонке.

Ранее Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Ким чен Ына и Си Цзиньпина.

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