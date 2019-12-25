Президент США Дональд Трамп официально вернулся к предвыборной кампании после выздоровления от COVID-19. Об этом он рассказал во время митинга своих сторонников во Флориде.
Twitter транслировал выступление главы государства.
Как здорово снова приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании.
Дональд Трамп, президент США
Он выразил благодарность своим сторонникам за поддержку в президентской гонке.
Ранее Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Ким чен Ына и Си Цзиньпина.
Фото: pixabay.com
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