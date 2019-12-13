Американцы снизили пошлины для коллег ради собственной выгоды.

Дональд Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем. Договор включает отсрочку пошлин на импорт с 15 декабря. Об этом сообщил Bloomberg. Ранее Wall Street Journal заявлял, что США предложили КНР снижение до двух раз введенных пошлин. Сумма составит 360 млрд. долларов. Также переговорщики предложили отменить запланированные с 15 декабря пошлины.

За эти послабления Пекин должен будет выполнить ряд требований. Среди прочего - увеличить закупку американских сельскохозяйственных товаров и другой продукции.

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент Казахстана одобрил вывод из аренды РФ земли на Байконуре.

Видео: YouTube/The White House